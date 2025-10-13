

Roma, 13 ott. (Adnkronos) - “È una giornata di gioia e speranza. Per la liberazione degli ostaggi nelle mani di Hamas, dopo oltre due anni di prigionia, e per l’avvio di un percorso politico e diplomatico che speriamo possa portare a una pace duratura tra Israele e Palestina. Ogni ostaggio liberato è una vita che torna alla libertà, ma anche un segnale che il dialogo, se sostenuto con determinazione e responsabilità, può ancora prevalere sulla violenza”. Lo scrive sui social il vicesegretario di Azione, Ettore Rosato.

