

Roma, 6 ott.-(Adnkronos) - "Chi celebra il 7 ottobre è un delinquente. Nessuno spazio a chi, rivendicando una presunta libertà di parola, festeggia e inneggia alle stragi. Che lo Stato faccia quello che deve per impedire una manifestazione come quella annunciata per domani a Bologna". Lo scrive sui social il vicesegretario di Azione Ettore Rosato.

