

Roma, 10 gen. (Adnkronos) - "La mia solidarietà a Giulia Sorrentino, cronista de 'Il Giornale', per le gravi intimidazioni e minacce subite a Milano mentre svolgeva il proprio lavoro. Quanto accaduto è inaccettabile e rappresenta un attacco alla libertà di stampa. Chi prova a cacciare un giornalista da una piazza non difende la libertà: la calpesta". Lo scrive sui social Walter Rizzetto, deputato di Fratelli d'Italia e presidente della commissione Lavoro della Camera.

