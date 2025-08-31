

Tel Aviv, 31 ago. (Adnkronos) - Dopo che Israele ha assassinato alti funzionari Houthi e preso di mira il portavoce militare di Hamas, la riunione settimanale del gabinetto di sicurezza si terrà in un luogo alternativo segreto. Lo riporta l'emittente pubblica israeliana Kan. Ieri, le Idf hanno confermato che il primo ministro Ahmed Ghaleb al-Rahwi, del governo guidato dagli Houthi in Yemen, è stato ucciso insieme a diversi ufficiali militari del gruppo terroristico e ad altri alti esponenti della sua leadership politica nell'attacco di giovedì scorso. Gli Houthi hanno promesso di reagire.

Sempre ieri , le Idf e lo Shin Bet hanno dichiarato di aver effettuato un attacco aereo contro un importante esponente di Hamas nella zona di Gaza City, nella Striscia di Gaza settentrionale. Sebbene la dichiarazione non fornisse l'identità dell'agente terroristico preso di mira, diversi media ebraici hanno riferito che si trattava del portavoce di lunga data di Hamas, Hudayfa Samir Abdallah al-Kahlout, più noto con il suo nome di battaglia Abu Obeida. Una fonte palestinese ha riferito oggi ai media sauditi che l'uomo è stato ucciso.

