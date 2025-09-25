

Berlino, 25 set. (Adnkronos) - Un ristorante in Baviera, in Germania, ha vietato l'ingresso ai turisti israeliani a causa della guerra nella Striscia di Gaza. "Crediamo che i bambini non debbano essere maltrattati, indipendentemente dalle circostanze. Non resteremo in silenzio come il resto del mondo", recita un cartello affisso all'ingresso del ristorante. "Abbiamo deciso di protestare e la nostra protesta non è né politica né razzista. Non accettiamo più israeliani nel nostro locale. Li accoglieremo di nuovo quando decideranno di aprire gli occhi, le orecchie e il cuore". L'ambasciata israeliana in Germania ha risposto: "Gli anni '30 sono tornati. Questa non è una protesta, è chiaramente antisemitismo".

