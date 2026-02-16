

Roma, 16 feb. (Adnkronos) - No alla partecipazione "in nessuna forma" alle riunioni del Board of Peace e "operare insieme all'Unione Europea e agli partner internazionali" perchè gli obiettivi indicati dal piano di pace per Gaza "non diventi un alibi per le mire affaristiche e predatorie di Donald Trump, dei suoi soci e dei suoi familiari". Si legge nella risoluzione di Azione sugli sviluppi relativi al Piano di Pace per la Striscia di Gaza e alla costituzione del Board of Peace in vista delle comunicazioni del ministro Antonio Tajani alla Camera.

Il testo "impegna il Governo a non partecipare in nessuna forma alle riunioni del Board of Peace; a non legittimarne, neppure indirettamente, le attività; a denunciare il contrasto dello Statuto dell’organizzazione, reso noto il 22 gennaio 2026, con i contenuti del piano di pace per Gaza del 29 settembre del 2025 e della risoluzione del 17 novembre 2025, n. 2803 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite".

E ad "operare d’intesa con l’Unione europea e con gli altri partner internazionali perché gli obiettivi inizialmente indicati dal piano di pace per Gaza dopo la liberazione degli ostaggi – disarmo di Hamas, amministrazione transitoria di un comitato palestinese sotto la supervisione e il sostegno internazionale di un Board of Peace a guida statunitense, sviluppo e ricostruzione della Striscia, avvio del processo verso la costruzione di uno stato palestinese – non diventi un alibi per le mire affaristiche e predatorie di Donald Trump, dei suoi soci e dei suoi familiari".

