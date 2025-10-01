

Roma, 1 ott.-(Adnkronos) - "Le parole di Giorgia Meloni sulla missione Flotilla sono gravissime e inaudite. Continua a predicare pace, ma di fatto semina violenza. Si vergogni". Così in una nota Riccardo Ricciardi, capogruppo M5s alla Camera.

"Con quale coraggio si permette di dire che per quelle persone che sono a bordo, che stanno rischiando la vita, la priorità 'non sono le sofferenze del popolo palestinese'? Come si permette di usare questi toni proprio lei, che ancora oggi non riesce a dire che a Gaza c’è un genocidio, che non ha mai sanzionato Israele e che continua ad avere relazioni commerciali belliche con un governo autore del massacro di migliaia di bambini? Meloni, grazie ai suoi giornali e televisioni, sta cercando di far passare la Global Sumud Flotilla come un insieme di provocatori, ma la verità è una e una sola: le colpe sono dei criminali internazionali e non di chi cerca di salvare il senso stesso dell’umanità", conclude.

