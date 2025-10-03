

Roma, 3 ott.-(Adnkronos) - "Siamo qui in piazza per la Palestina, per la Flotilla e per quello che è accaduto con il governo genocida di Israele, che ha sostanzialmente rapito i cittadini che stavano portando degli aiuti umanitari". Così il deputato Riccardo Ricciardi del Movimento 5 stelle a Firenze alla manifestazione per Gaza.

"Il Governo non raggiunge mai il limite della vergogna. La Meloni sta perfino incolpando i parlamentari e gli attivisti di aver speso soldi dello Stato. Per rimpatriare Almasri però di soldi ce n’erano a sufficienza. Questa è solo propaganda", conclude.

