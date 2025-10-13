

Roma, 13 ott. (Adnkronos) - “Il rilascio degli ostaggi israeliani e palestinesi rappresenta una svolta importante e concreta in direzione del cessate il fuoco su Gaza. Sono felice per loro, per le famiglie e i cari, che finalmente li potranno riabbracciare, la speranza è che vengano ora riconsegnate anche le salme di chi non c’è più e che ciò possa rappresentare un ulteriore passo in avanti in vista dal vertice di Sharm el-Sheikh che vedrà presenti sia Mazen che Netanyahu". Così l'europarlamentare del Pd Matteo Ricci.

"Adesso occorre incrementare gli aiuti umanitari e riconoscere lo Stato di Palestina. L’Europa dovrà farsi garante ed essere protagonista affinché la soluzione ‘due popoli, due Stati’ diventi finalmente realtà”, conclude.

