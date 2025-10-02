

Roma, 2 ott. (Adnkronos) - "Noi abbiamo votato la nostra mozione, la mozione del governo e la mozione dell'opposizione anche. Noi abbiamo detto sulla politica estera, campo largo o non campo largo, possiamo non dividerci. E la tesi è molto semplice, i bambini a Gaza muoiono, la proposta di Tony Blair appoggiata dalla Casa Bianca fino ai paesi arabi, fino ai paesi europei è l'unica in campo". Lo dice Matteo Renzi a Cinque Minuti su Rai1.

Le opposizioni non l'hanno votata e "secondo me perché hanno sbagliato. Però il punto centrale è oggi c'è solo una proposta politica sul piatto e l'ha avanzata Tony Blair e l'hanno avanzata i leader arabi. Non è la migliore possibile, certo, ma quando io vedo i bambini di Gaza morire penso che come politico ho il dovere di proporre una soluzione. Poi i cittadini fanno bene a indignarsi, arrabbiarsi, a protestare o a fare quello che credono, ma noi siamo politici e chi è politico non può continuare a chiacchierare e basta. Ecco perché ho detto facciamo una mozione unitaria e ho proposto, devo dire che la nostra è stata votata da una parte importante e non da tutti".

