Roma, 9 ott (Adnkronos) - "Se la Meloni viene in aula a chiede di mandare le nostre forze armate a Gaza noi diciamo va bene e votiamo sì. Se mandiamo Carabinieri e Forze armate a Gaza per garantire sicurezza noi ci siamo". Lo ha detto Matteo Renzi a SkyTg24.
Mo: Renzi, 'noi votiamo sì a presenza italiana a Gaza per garantire sicurezza'
9 ottobre, 2025 • 08:23
