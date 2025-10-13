

Roma, 13 ott. (Adnkronos) - "Frase di Roccella assurda, fa male. Faremo un aereo speciale con i ragazzi della Leopolda verso Auschwitz. Sono dalla parte di Liliana Segre, quando viene attaccata da Roccella e anche da Albanese, perché non faccio sconti da nessuna parte." Così il leader di Italia Viva Matteo Renzi a Otto e mezzo su La7.

