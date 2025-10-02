

Roma, 2 ott. (Adnkronos) - La Flotilla? "Personalmente mi sarei fermato nel momento in cui Mattarella ha detto fermatevi perché il Presidente della Repubblica è sempre il Presidente della Repubblica. Però capisco anche che c'è tanta gente che ha voglia di mostrare la propria indignazione per quello che accade". Lo dice Matteo Renzi a Cinque Minuti su Rai1.

"Mi piacerebbe che la flottiglia arrivasse anche in Ucraina, o in Nigeria dove ammazzano i cristiani, o in Birmania dove ammazzano i musulmani con un genocidio. Cioè ci sono tanti gravi dolori nel mondo. Da noi il problema è che si è discusso solo della Flotilla, ma chi fa politica non fa la barca a vela, chi fa politica va in Parlamento e deve dare risposte".

