Roma, 22 set (Adnkronos) - "Assaltare la stazione di Milano non aiuta la causa dei bambini di Gaza ma distrugge la credibilità di certi teppisti travestiti da manifestanti. Solidarietà alle forze dell’ordine e ai cittadini rimasti bloccati da questa follia". Lo dice Matteo Renzi.
Mo: Renzi, 'assaltare stazione Milano non aiuta causa bambini Gaza'
22 settembre, 2025 • 12:54
