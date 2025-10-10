

Roma, 10 ott. (Adnkronos) - E' un "accordo di pace, ma la pace per essere costruita ha bisogno di tempo. È un fatto storico enorme e per la prima volta c’è davvero una prospettiva, poi gli inciampi sono ad ogni angolo, però è un fatto enorme: c’è l’America, ci sono i Paesi Arabi, Israele con gli estremisti messi ai lati, Hamas che sarà disarmato. Io sono molto ottimista, anzi no, sono commosso profondamente ed emozionato". Così Matteo Renzi, intervenendo a Rtl 102.5.

"Io comunque ho una certa età e per dieci anni ho visto un continuo riferimento alla crisi palestinese alla crisi della Terra Santa e stavolta è la prima volta in cui ci sono veramente tutte le condizioni per farcela. Speriamo che la parola 'shalom', ovvero 'pace', possa risuonare con due popoli e due Stati. I bambini di Gaza hanno diritto a crescere nei parchi e non nei tunnel e i bambini di Tel Aviv idem", conclude.

