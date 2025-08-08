

Gaza, 8 ago. (Adnkronos) - Il rappresentante della Palestina presso la Lega Araba ha chiesto al all'organizzazione di tenere una riunione di emergenza, mentre Israele progetta di occupare Gaza City e l'intera enclave assediata e avanza con i suoi attacchi in Cisgiordania. L'obiettivo è discutere "meccanismi d'azione a livello arabo e internazionale per contrastare i crimini israeliani, impedirne la continuazione e perseguire i responsabili dinanzi ai meccanismi di giustizia internazionale", ha affermato il rappresentante palestinese, secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa Wafa.

Gli stati arabi di tutta la regione, compresa l'Arabia Saudita, hanno denunciato la decisione di Israele. Il ministero degli Esteri di Riad ha dichiarato di condannare categoricamente la "persistenza di Israele nel commettere crimini di fame, pratiche brutali e pulizia etnica contro il fratello popolo palestinese".

