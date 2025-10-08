

Roma, 8 ott.-(Adnkronos) - "La denuncia alla Corte penale internazionale del presidente Meloni, dei ministri Crosetto e Tajani, dell'Ad di Leonardo Cingolani è l'ennesima riprova del clima avvelenato che la sinistra sta spargendo in Italia. È evidente che, non riuscendo a prevalere nelle urne, alcuni scelgano la strada della delegittimazione politica per via giudiziaria. Confidano insomma nel solito aiutino togato". Così il vicepresidente della Camera dei deputati Fabio Rampelli di Fratelli d'Italia.

"Ricordo tuttavia ai nostalgici del Termidoro che anche ai più rivoluzionari fu tagliata la testa perché come si diceva a quei tempi… pas des ennemis à gauche, nessun nemico a sinistra", conclude.

