

Roma, 8 ott.-(Adnkronos) - "La sedicente avvocata Francesca Albanese, la cui cultura giuridica è inversamente proporzionale al suo equilibrio, farebbe bene a tacere, non prima di aver chiesto scusa per le sue intemerate, le più recenti delle quali colpiscono perfino la senatrice a vita Liliana Segre. Sarebbero tuttavia utili le sue dimissioni dalla carica che riveste per conto delle Nazioni Unite, visto che non risulta in grado di onorarla a dovere, utilizzandola come clava contro chiunque abbia una visione diversa dalla sua. La violenza non si esprime solo nell’esplicita modalità dell’euroteppista Salis, ma con l’uso veemente e incontrollato di parole incendiarie, da cui spesso discendono incendiari comportamenti". Così in una nota il vicepresidente della Camera dei deputati Fabio Rampelli di Fratelli d'Italia

"Ci auguriamo che la dottoressa Albanese scenda in politica, viste le entusiastiche adesioni che riscuote a sinistra, provando a scalare la claudicante classifica del campo largo. Considerando i risultati elettorali delle ultime regionali, più a sinistra va la sinistra e più gli italiani scelgono il centrodestra", conclude.

