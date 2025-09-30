

Roma, 30 set.-(Adnkronos) - "La Cgil ha dichiarato lo sciopero generale in caso di attacchi, blocchi o sequestri ai danni della Flotilla. In pratica ci stanno dicendo che, qualsiasi cosa accada, sfrutteranno i lavoratori per manifestare contro il governo, doveva essere questo il senso dell’appello alla ‘rivolta sociale’ fatto da Landini mesi fa. Ora forse si rende più evidente il disegno politico che è dietro alla spedizione pseudo umanitaria della Flotilla: cercare di rovesciare il Governo Meloni con ogni mezzo". Così il vicepresidente della Camera dei deputati Fabio Rampelli di Fratelli d’Italia.

"Accuse di fascismo, nazismo, stragismo, autoritarismo, complicità prezzolata con Netanyahu, dissennata rincorsa agli armamenti, eccetera. Il tutto con il record di assunzioni, il record di stabilizzazioni di lavoro precario, il record del più basso numero di disoccupati, il record di crescita del Sud, il record dello Spread più basso e del Pil positivo…La Cgil, se ne è capace, torni a pensare ai lavoratori italiani per evitare che continui il crollo dei suoi iscritti così come è crollata la coalizione di Ricci nelle Marche. Perché, casomai non si fosse capito ancora, né il caos organizzato né quello 'spontaneo' producono consenso. L’Italia è stufa dell’arroganza della sinistra", conclude.

