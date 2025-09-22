

Roma, 22 set. (Adnkronos) - “Chi usa la violenza, come avvenuto oggi a Milano in coda alla manifestazione per Gaza, tradisce lo spirito e la volontà di una manifestazione sentita e partecipatissima. Non c'è nessuna giustificazione per le violenze che sporcano un messaggio chiaro e netto”. Così la deputata democratica, Lia Quartapelle.

