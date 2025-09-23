

Doha, 23 set. (Adnkronos) - L'emiro del Qatar, Tamim bin Hamad Al Thani, ha condannato duramente l'attacco "traditore" di Israele a Doha contro i negoziatori di Hamas nel suo discorso all'Assemblea generale delle Nazioni Unite. Definendo l'attacco israeliano "terrorismo di stato", ha affermato che ha minato qualsiasi tentativo di porre fine "al genocidio contro la popolazione di Gaza" e ha danneggiato i negoziati per il rilascio degli ostaggi israeliani. Ha accusato Israele di "visitare il nostro Paese e complottare per attaccarlo, negoziando con le delegazioni e progettando omicidi. È difficile collaborare con una mentalità del genere".

"Non è questa la definizione di un governo canaglia?", ha chiesto l'emiro, aggiungendo: "Se il rilascio degli ostaggi israeliani segna la fine della guerra, il governo israeliano li sta abbandonando. Il loro obiettivo è distruggere Gaza e porre fine alla vitalità della Striscia di Gaza", sfollandone la popolazione e usando la guerra come un'opportunità per espandere gli insediamenti, prendendo di mira Al-Aqsa a Gerusalemme e tramando violenze in Cisgiordania. "Israele non è una democrazia circondata da nemici; è un nemico dei suoi vicini circostanti, impegnato in un genocidio, e il suo leader è orgoglioso di impedire la pace con i palestinesi".

