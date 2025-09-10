

Doha, 10 set. (Adnkronos/Afp) - Il primo ministro del Qatar ha dichiarato che l'attacco israeliano a Doha contro Hamas ha distrutto ogni speranza per gli ostaggi a Gaza, mentre ha chiesto che il suo omologo israeliano Benjamin Netanyahu venga "assicurato alla giustizia". "Penso che ciò che Netanyahu ha fatto ieri abbia semplicemente ucciso ogni speranza per quegli ostaggi", ha detto alla Cnn il primo ministro Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani.

