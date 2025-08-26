

Doha, 26 ago. (Adnkronos) - Il portavoce del ministero degli Esteri del Qatar, Majed al-Ansari, ha affermato che Doha "sta ancora aspettando" la risposta di Israele alla proposta di una tregua e di un accordo per il rilascio dei prigionieri, dopo che Hamas ne ha accettato il quadro generale più di una settimana fa. L'ultima proposta avanzata dai mediatori prevede una tregua iniziale di 60 giorni e scambi graduali di prigionieri israeliani con prigionieri palestinesi, ma Israele sembra riluttante a cedere sulla sua ultima richiesta di liberare tutti i prigionieri contemporaneamente.

"Le dichiarazioni che stiamo ascoltando in questo momento da Israele non ci riempiono di fiducia", ha affermato al-Ansari, che in precedenza aveva descritto l’ultimo accordo come "quasi identico" a un precedente piano sostenuto dagli Stati Uniti. Pur non rispondendo direttamente all'ultima proposta, il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha annunciato di aver avviato nuovi negoziati per "il rilascio di tutti i nostri ostaggi e la fine della guerra a condizioni accettabili per Israele". Ha inoltre ribadito i piani per la conquista di Gaza City da parte dell'esercito israeliano.

