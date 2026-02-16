

Roma, 18 feb. (Adnkronos) - “La partecipazione dell'Italia anche solo come osservatore al Board of Peace è un atto di subordinazione a Trump e uno strappo con la nostra tradizione diplomatica. Il Board of Peace è un organismo proprietario, non dà voce ai palestinesi, è un colpo alle Nazioni Unite incompatibile con la Costituzione. Ma per Meloni la fedeltà a Trump viene prima di quella ai principi fondamentali”. Così Peppe Provenzano, responsabile Esteri nella segreteria nazionale del Pd.

