Parigi, 14 nov. (Adnkronos) - A Parigi sono scoppiate delle proteste contro un controverso gala organizzato da personaggi di estrema destra a sostegno di Israele. All'evento "Israele è per sempre", finalizzato a raccogliere fondi per l'esercito israeliano, avrebbe dovuto partecipare anche il ministro delle finanze israeliano Bezalel Smotrich.

Le manifestazioni sono avvenute alla vigilia di una partita di calcio ad alto rischio allo stadio nazionale francese contro la nazionale israeliana, offuscata dalle tensioni legate alle guerre in Medio Oriente. Le autorità di Parigi hanno annunciato che saranno schierati per la partita più di 4.000 poliziotti e 1.600 membri dello staff dello stadio.

L'invito a Smotrich ha suscitato aspre critiche da parte di associazioni locali, sindacati e partiti politici di sinistra, provocando due proteste nella capitale francese. Il ministro è stato accusato di infiammare le tensioni in Cisgiordania e ha attirato condanne internazionali questa settimana affermando di sperare che l'elezione di Donald Trump spiani la strada all'annessione israeliana della Cisgiordania, un passo che spegnerebbe i sogni di uno stato palestinese. Il Ministero degli Esteri francese ha definito le dichiarazioni di Smotrich "contrarie al diritto internazionale" e controproducenti rispetto agli sforzi volti a ridurre le tensioni regionali.