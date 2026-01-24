

Roma, 24 gen. (Adnkronos) - “Le minacce e i richiami alla violenza emersi durante la contestazione all’Università di Bergamo sono gravi e inaccettabili e vanno condannati senza ambiguità. Esprimo solidarietà all’europarlamentare Giorgio Gori per quanto accaduto. Mi è capitato spesso di trovarmi in disaccordo con lui, ma ne ho sempre apprezzato la correttezza e la disponibilità al dialogo". Lo afferma Nicola Procaccini co-capogruppo dell'ECr al Parlamento europeo.

"Preoccupa sempre più -aggiunge- a degenerazione di una parte del movimento pro-Pal, che alimenta fanatismo politico e incitazioni alla violenza e che parte della sinistra continua ad accarezzare e non condannare. Il confronto politico non può mai trasformarsi in intimidazione: le università devono restare luoghi di libertà, rispetto e dialogo democratico".

