Roma, 30 set.-(Adnkronos) - "Il cortocircuito ideologico in cui è immersa la sinistra produce scene come quelle di oggi all’università Sapienza di Roma. Manifestanti che sostituiscono la bandiera dell’Unione Europea issando quella palestinese, al grido di Bella Ciao. È il frutto del caos morale della sinistra, che passa senza soluzione di continuità dall’estremismo europeista a quello palestinese". Così l’europarlamentare di Fratelli d’Italia Nicola Procaccini, copresidente del gruppo dei Conservatori al Parlamento europeo.
Mo: Procaccini, 'protesta Sapienza, sinistra in cortocircuito ideologico'
30 settembre, 2025 • 18:43
