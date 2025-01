Teheran, 15 gen. (Adnkronos) - "Non vedo alcun collegamento" e la posizione dell'Iran non è stata indebolita. Il presidente iraniano, Masoud Pezeshkian, ha risposto così in un'intervista a Nbc News parlando degli sviluppi dell'ultimo anno in Medio Oriente. "Rispetto allo scorso anno all'interno del Paese, siamo più coerenti, più forti, c'è più partecipazione - ha affermato - Nel Paese abbiamo una sicurezza più solida". E mentre proseguono i negoziati perché Israele e Hamas arrivino a un accordo che porti a un cessate il fuoco nella Striscia di Gaza e alla liberazione degli ostaggi tenuti prigionieri nell'enclave palestinese, Pezeshkian ha rimarcato che l'Iran "fa tutto il possibile affinché nella regione prevalga la pace".

Il presidente iraniano, al potere dallo scorso luglio, ha quindi ribadito che la Repubblica islamica"non cerca il conflitto", ma ha anche ripetuto che Teheran è pronta a difendere i siti nucleari in caso di attacco. "Naturalmente reagiremo a qualsiasi azione - ha detto - Non temiamo la guerra, ma non la cerchiamo". E ha aggiunto: "Spero solo questo non accada perché andrebbe a scapito di tutti gli attori, non solo e soltanto noi".