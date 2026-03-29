

Tel Aviv, 29 mar. (Adnkronos) - "Invito il presidente e il direttore generale del ministero degli Esteri a intervenire immediatamente su questo incidente e a garantire la libertà di accesso e di culto per le Chiese cristiane di Gerusalemme durante il periodo pasquale, in conformità con le direttive del Comando del Fronte Interno, ma con la massima sensibilità e il massimo rispetto". Lo ha dichiarato il presidente della commissione per l'Immigrazione, l'Integrazione e gli Affari della diaspora della Knesset, il rabbino Gilad Kariv, dopo che è stato impedito al patriarca latino, Pierbattita Pizzaballa, e al custode di Terrasanta, Francesco Ielpo, di entrare nella Chiesa del Santo Sepolcro a Gerusalemme﻿.

