

Beirut, 25 nov. (Adnkronos) - L'esercito libanese sta attuando il suo piano per disarmare le milizie. Il Libano ha "preso precauzioni per affrontare qualsiasi escalation da parte di Israele e le sue possibili conseguenze". Lo ha detto il primo ministro libanese Nawaf Salam a Beirut, aggiungendo che il Libano è "in uno stato di guerra unilaterale. Continuiamo a chiedere il sostegno internazionale per fare pressione su Israele".

