

Roma, 2 ott.-(Adnkronos) - "Dopo le parole offensive rivolte alle nostre Forze dell’ordine, il Comune di Sassari dovrebbe ritirare la decisione di consegnare le chiavi della città alla dottoressa Albanese. Gli uomini e le donne in divisa non possono essere bersaglio di attacchi e, al tempo stesso, veder premiati i loro detrattori. A loro va la nostra totale solidarietà, il pieno sostegno e la fiducia per il lavoro svolto quotidianamente a tutela della sicurezza dei cittadini. Il sindaco non ripeta l’errore già commesso a Reggio Emilia, che ha generato imbarazzo e polemiche. Non trasformi un gesto simbolico in propaganda politica, sarebbe un atto divisivo e irrispettoso verso chi serve lo Stato con dedizione". Così in una nota il deputato di Fratelli d’Italia Barbara Polo.

