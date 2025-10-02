

Roma, 2 ott.-(Adnkronos) - "Quanto accaduto oggi all’Università di Sassari, con l’interruzione della lezione del professor Pruneddu durante un blitz di studenti legato alla vicenda di Gaza, è un fatto grave. Le aule universitarie sono luoghi di studio e confronto, non tribunali ideologici né palcoscenici per imporre una sola narrazione". Così Barbara Polo, deputato di Fratelli d’Italia.

"Il dissenso pacifico va tutelato, ma non può mai trasformarsi nell’impedire ad altri il diritto allo studio o nel prendere di mira un docente. La libertà accademica significa poter insegnare, discutere e criticare senza intimidazioni. Solidarietà al professor Pruneddu, al corpo docente e agli studenti che hanno visto interrotta la propria lezione. L’Università resti spazio di pluralismo, libertà e responsabilità", conclude.

