

Tel Aviv, 30 set. (Adnkronos) - La polizia israeliana ha arrestato sei persone durante una protesta di sinistra fuori dagli studi di un importante telegiornale a Neve Ilan, vicino a Gerusalemme, secondo un gruppo di avvocati che rappresenta i manifestanti antigovernativi detenuti. Lo rende noto il Times of Israel. Le forze dell'ordine hanno arrestato anche un giovane nella città araba settentrionale di Umm al-Fahm per aver sventolato una bandiera palestinese durante una protesta di decine di persone "contro la guerra di annientamento e la politica di fame forzata" a Gaza, riporta il sito di notizie in lingua araba Arab48. I sei sono stati portati alla stazione di polizia di Harel a Mevaseret Zion, afferma il Protest Detainee Legal Support Front.

