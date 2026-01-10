

Roma, 10 gen. (Adnkronos) - "La giornalista Giulia Sorrentino, mentre lavorava, è oggi stata allontanata con la forza dai luoghi della manifestazione pro-Pal di Milano che chiedeva la liberazione di Hannoun. Questo non è solo un episodio di cronaca, ma il sintomo di una piazza che non tollera il dissenso né l'inchiesta". Lo sottolinea una nota del Partito liberaldemocratico.

"Cacciarla con la forza -si legge ancora- significa ammettere che le sue indagini sugli affari e sui legami di Hannoun hanno colpito nel segno. La solidarietà a Giulia da parte nostra è totale, ma questa non basta: serve il coraggio di guardare in faccia la deriva antisemita che si maschera da attivismo. Chi impedisce a un giornalista di documentare i fatti ha già perso sul piano della verità".

