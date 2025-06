Roma, 26 giu. (Adnkronos) - “L’obiettivo di costruire un’area comune di pace, stabilità e prosperità nel Mediterraneo resta ancora lontano. Oltre i conflitti e le emergenze, il Mediterraneo ha bisogno di credere nuovamente in un’agenda positiva. Accogliamo con favore l’iniziativa della Commissione Europea, che ha avviato consultazioni per la presentazione di un nuovo Patto per il Mediterraneo". È quanto dichiarato dalla vicepresidente del Parlamento europeo, Pina Picierno, intervenuta al Summit dei Presidenti dei Parlamenti del Mediterraneo a Malaga, in rappresentanza della Presidente del Pe, Roberta Metsola.

"Il Parlamento avrà un ruolo attivo nel contribuire a plasmare il lavoro della Commissione, affinché questo nuovo Patto sia realmente trasformativo per la nostra regione. Il fragile cessate il fuoco tra Israele e Iran rappresenta un segnale incoraggiante, che speriamo possa durare. Perché i conflitti creano instabilità duratura, minano la fiducia tra Paesi e comunità e alimentano flussi migratori irregolari, spesso tragici. Senza dimenticare la tragedia che si sta consumando a Gaza che ci impone una profonda riflessione e l’assunzione di una responsabilità collettiva".

"Serve coraggio politico e servono azioni umanitarie decise ed efficaci. In questo momento estremamente difficile, dobbiamo riaffermare che la soluzione dei due Stati resta l’unico percorso praticabile verso una pace giusta, duratura e condivisa. Ma dobbiamo agire prima che ogni opportunità si chiuda definitivamente. Parlare tra di noi è un passo importante. Ma se vogliamo davvero onorare lo spirito del Mediterraneo, dobbiamo agire. Insieme”.