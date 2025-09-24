

Roma, 24 set. (Adnkronos) - “Ho scritto una lettera alla Presidente Metsola, in qualità di Vicepresidente del Parlamento europeo, per sollecitare la massima attenzione su quanto accaduto questa notte alla Global Sumud Flotilla, colpita ripetutamente da droni, bombe sonore, spray urticanti e altri materiali non identificati mentre navigava in acque internazionali a sud di Creta". Lo afferma in una nota la vicepresidente del Parlamento europeo, Pina Picierno.

"Si tratta di un’operazione che viola apertamente il diritto internazionale e i principi fondamentali di umanità. A bordo, come è noto, oltre ad attivisti e operatori umanitari vi sono anche alcuni parlamentari italiani: questo rende l’attacco ancor più grave e inaccettabile. Colpire imbarcazioni civili apre scenari pericolosi e mina la sicurezza di tutti”.

