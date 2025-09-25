

Roma, 25 set.-(Adnkronos) - "La Global Sumud Flotilla non parte per avere visibilità né tantomeno per fare un dispetto a Giorgia Meloni. Vi partecipano delegazioni provenienti da 44 Paesi del mondo: è semplicemente ridicolo pensare che si tratti di un’operazione ordita contro Giorgia Meloni". Così Elisabetta Piccolotti di Avs a Coffee Break su La7.

"La Flotilla nasce piuttosto da un senso di impotenza che milioni di persone provano di fronte alla catastrofe di Gaza e all’inazione dei governi occidentali, compreso il nostro, che non ha neppure la forza di imporre sanzioni o di fermare l’erogazione di fondi a Israele per la ricerca, utilizzata anche a fini bellici", conclude.

