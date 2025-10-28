

Roma, 28 ott. (Adnkronos) - "Piena solidarietà a Emanuele Fiano. È inaccettabile che in un Paese come l’Italia, a ottant’anni dalla Liberazione, gli sia stato impedito di parlare. Impedire a qualcuno di intervenire in un’università è un gesto grave e intollerabile. La libertà di parola e di confronto sono pilastri della nostra democrazia e vanno difesi senza ambiguità". Così in una nota Vinicio Peluffo, deputato del Partito Democratico e commissario del Pd di Pisa.

"Emanuele rappresenta da sempre un punto di riferimento per la nostra comunità democratica, per il suo impegno costante nel difendere i valori della Costituzione, della memoria e dell’antifascismo, e per la coerenza con cui ha portato avanti la sua azione politica, dentro e fuori il Parlamento. Chi tenta di colpire Fiano non colpisce solo una persona, ma il senso stesso di una cultura politica che si fonda sul rispetto, sulla libertà e sulla democrazia", conclude.

