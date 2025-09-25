

Roma, 25 set.-(Adnkronos) - "Nel suo intervento a New York il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha ancora una volta tracciato una linea chiara e netta sui conflitti in corso, riaffermando con lucidità e fermezza la posizione dell’Italia. Particolarmente significativo e coraggioso è stato il richiamo alla necessità di una profonda riforma delle Nazioni Unite: un messaggio forte, che dimostra come l’Italia, con il suo Governo, non solo sia presente, ma centrale, influente e determinante nello scenario internazionale. Un’Italia che non si limita ad assistere agli eventi globali, ma che contribuisce a definirne le regole, riaffermando la propria credibilità e il proprio peso politico tra le grandi Nazioni". Così in una nota la senatrice di Fratelli d’Italia Cinzia Pellegrino, componente della commissione permanente Politiche dell'Unione europea.

