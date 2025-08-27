

Madrid, 27 ago. (Adnkronos/Afp) - Il regista Pedro Almodóvar ha chiesto al governo spagnolo di rompere tutte le relazioni diplomatiche e commerciali con Israele a causa del "genocidio" in atto a Gaza, invitando il primo ministro socialista Pedro Sanchez a "convincere" i suoi alleati europei a fare lo stesso. "Sono Pedro Almodóvar, regista cinematografico, e chiedo al nostro governo di interrompere le relazioni diplomatiche, commerciali e di qualsiasi altro tipo con lo Stato di Israele in segno di ripugnanza per il genocidio che sta perpetrando contro il popolo di Gaza sotto gli occhi del mondo intero", ha dichiarato il regista spagnolo in un video pubblicato sull'account Instagram della sua casa di produzione 'El deseo'.

Il regista di 'Tutto su mia madre' e 'Donne sull'orlo di una crisi di nervi' si era già espresso sul conflitto, firmando, come altri artisti spagnoli tra cui Javier Bardem, una lettera che condannava il "silenzio" sul "genocidio" a Gaza, pubblicata a margine del Festival di Cannes a maggio.





