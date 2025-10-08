

Roma, 8 ott.-(Adnkronos) - "Laura Boldrini, Giuseppe Provenzano, Enzo Amendola e Arturo Scotto hanno promosso un’interrogazione parlamentare al ministro Tajani, sottoscritta da 40 deputate e deputati del gruppo del Partito democratico della Camera, per fare luce sulla vicenda della 'Global Sumud Flotilla'. In particolare - si legge in una nota - si chiede al Governo di chiarire se intenda condannare le aggressioni, gli attacchi e il sequestro illegale avvenuto in acque internazionali e il trattamento inumano e violento da parte della polizia israeliana ai danni delle attiviste e degli attivisti della Flotilla, in particolare dei 45 italiani presenti".

"Le democratiche e i democratici chiedono inoltre al ministro degli Esteri di sapere quale sia il destino degli aiuti trasportati e delle imbarcazioni sequestrate e cosa intenda fare per recuperarli. Inoltre non si comprende sulla base di quali informazioni e con quali finalità il ministro degli Esteri, nella sua replica durante le comunicazioni al Parlamento della scorsa settimana, riferendosi alla nave Karma su cui navigavano i parlamentari del Partito democratico, abbia dichiarato una cosa poi rivelatasi non vera, ossia che la loro imbarcazione si era staccata anticipatamente dalla Flotilla, gettando discredito sulla loro partecipazione all’iniziativa umanitaria. Il gruppo del Partito democratico di Montecitorio chiede al Governo di rispondere a questo atto di sindacato ispettivo con la massima urgenza", conclude la nota.

