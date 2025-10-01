

(Adnkronos) - Intanto oggi la contrapposizione tra le forze politiche è restata alta. Giuseppe Conte si rivolge a Meloni sulla richiesta di un voto 'compatto' del Parlamento così: ''È davvero ardito chiedere un voto compatto su una risoluzione sulla Palestina, dopo che un governo, una maggioranza, ha finto di non vedere un genocidio: 20 mila bambini uccisi. Direi che non ci sono i presupposti per un voto compatto''. Ed è in particolare sulla Flotilla che più forte è lo scontro: "Poco fa, insieme a un migliaio di studenti universitari, abbiamo mandato un messaggio di affetto e sostegno alla Flotilla e al nostro Marco Croatti, diretti a Gaza per schierarsi pacificamente contro il genocidio in corso. Negli stessi minuti Giorgia Meloni, che fatica a essere la premier di tutti, ha indossato i panni di leader di Colle Oppio, continuando a insultarli, anziché difenderli in un momento così teso".

Per Conte, "la priorità del Governo italiano in questo momento deve essere quella di pretendere la tutela dell'incolumità dei cittadini della Flotilla mentre è assolutamente rischioso diffondere messaggi interpretabili come una 'presa di distanza'".

Quindi Nicola Fratoianni: "In queste ore dalle parti del governo con Meloni e dalla maggioranza di destra tutti chiedono alla Flotilla di fermarsi per garantire l'incolumità di chi è a bordo e di avere senso di responsabilità. È davvero singolare che da nessuno di loro venga la richiesta ad Israele di fermarsi. Questa invece dovrebbe essere la linea di un governo che si rispetti". Conclude il leader di Si: "Mi aspetterei allora dalla presidente del Consiglio italiano, invece di dichiarazioni indecenti, che si rivolgesse con durezza e chiarezza al governo di Tel Aviv che si comporta da terrorista".



