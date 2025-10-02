

Roma, 2 ott.-(Adnkronos) - "Sentendo il suo intervento ministro, sembra non ci sia un problema di consegna e distribuzione degli aiuti umanitaria a Gaza. Ritenete che non ci sia un problema di fame a Gaza? Io credo ci sia e penso che il governo italiano abbia abbassato la testa con il governo israeliano", senza Israele "lì non entra niente e questo non è un corridoio umanitario, è un'altra cosa". Così Stefano Patuanelli del M5s in dichiarazione di voto al Senato, dopo le comunicazioni su Gaza del ministro degli Esteri Antonio Tajani.

"Dire che quello che succede a Gaza è figlio del 7 ottobre non prende atto che dal 2006 è un carcere a cielo aperto". "Il substrato del piano Trump è una visione occidentale del mondo", "il ricatto di dire o accettate il piano o Gaza viene rasa al suolo non fa parte dei principi condivisibili, come non citare la Cisgiordania e l'illegalità dei coloni. Ma credo che qualsiasi cosa possa far fare un passo avanti per la fine del genocidio non possa non essere preso in considerazione", conclude.

