Parigi, 8 nov. (Adnkronos) - Il ministro degli Interni francese Bruno Retailleau ha dichiarato che la partita della Nations League contro Israele della prossima settimana si svolgerà come previsto, nonostante il violento attacco ai tifosi di calcio israeliani ad Amsterdam durante la notte. "La Francia non fa marcia indietro perché ciò equivarrebbe a cedere di fronte alle minacce di violenza e antisemitismo", ha scritto su X.

La polizia di Parigi sta pianificando di schierare oltre 2.000 agenti attorno allo Stade de France per presidiare la partita di giovedì 14 novembre, riferisce Bfm Tv, aggiungendo che le autorità dovrebbero anche allestire un perimetro di sicurezza.