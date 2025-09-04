

Tel Aviv, 4 set. (Adnkronos) - "Non so più come reagire a queste dichiarazioni, sembra che Hamas voglia un accordo più del governo israeliano". Lo ha detto a Ynet News Liran Berman, fratello degli ostaggi Gali e Ziv Berman, parlando dell'annuncio di Hamas secondo cui l'organizzazione è pronta a un accordo globale per il rilascio degli ostaggi. "Hamas vuole restituire gli ostaggi e porre fine alla guerra - ha aggiunto - Sono l'ultima persona che si fiderebbe di Hamas, ma almeno per come appare ora, Hamas sta facendo sforzi per restituire gli ostaggi e Israele sta creando difficoltà".

