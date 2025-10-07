

Amsterdam, 7 ott. (Adnkronos) - Attivisti di Palestine Action hanno vandalizzato il Palazzo Reale di Amsterdam, imbrattandolo di vernice rossa e scrivendo "Fuck Israel". La sezione olandese del gruppo Pro Pal ha rivendicato l'azione, menzionando un precedente divieto di manifestazione programmata in solidarietà con i palestinesi. La polizia ha avviato un'indagine. Il sindaco di Amsterdam, Femke Halsema, ha condannato l'atto definendolo "scandaloso e inaccettabile", definendolo "un pugno in faccia a tutti coloro che piangono il terribile attacco di Hamas di due anni fa".

Halsema ha chiarito che, sebbene non sia stata vietata alcuna commemorazione, il permesso per la manifestazione pro-palestinese in Piazza Dam è stato negato perché nello stesso luogo era già prevista una manifestazione pro-Israele

