

Islamabad, 21 gen. (Adnkronos) - Il ministero degli Esteri del Pakistan ha dichiarato in una nota che il Pakistan ha accettato l'invito del presidente degli Stati Uniti Donald Trump a unirsi al Consiglio per la pace di Gaza. "Il Pakistan spera che con la creazione di questo quadro vengano adottati passi concreti verso l'attuazione di un cessate il fuoco permanente, un ulteriore incremento degli aiuti umanitari per i palestinesi e la ricostruzione di Gaza", si legge nella dichiarazione.

