

Roma, 13 ott. (Adnkronos) - "Dobbiamo dare atto a Tony Blair e a Donald Trump di aver portato avanti una operazione molto convincente in Medio oriente. Ho provato commozione per gli ostaggi israeliani rilasciati, e spero che la giornata di oggi sia la premessa per un futuro di pace in quella regione, per arrivare poi ai due popoli in due Stati". Così a Il rosso e il nero su Rai Radio Uno la senatrice Raffaella Paita, capogruppo al Senato di Italia Viva.

