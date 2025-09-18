

Doha, 18 set. (Adnkronos) - I ministri della Difesa del Consiglio di cooperazione del Golfo hanno rilasciato una dichiarazione congiunta in cui denunciano "l’aggressione israeliana e la palese violazione della sovranità e dell’integrità territoriale dello Stato del Qatar, che ne minacciano la sicurezza e la stabilità". "Il Consiglio congiunto di difesa ha condannato con la massima fermezza questo pericoloso attacco militare, sottolineando che questo atto aggressivo rappresenta un'escalation pericolosa e inaccettabile e una grave violazione dei principi del diritto internazionale e della Carta delle Nazioni Unite", hanno dichiarato i ministri.

Nel comunicato, i rappresentanti del Paesi del Golfo aggiungono che le forze armate del Consiglio di cooperazione si coordineranno "a tutti i livelli militari e di intelligence per migliorare ulteriormente l'integrazione della difesa del Golfo e lavoreranno per intensificare e collegare i sistemi di difesa per affrontare tutti i rischi e le sfide future".

