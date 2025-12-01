

Roma, 1 dic. (Adnkronos) - “Il Partito Democratico esprime piena vicinanza e solidarietà al direttore, alle giornaliste, ai giornalisti e a tutte le lavoratrici e i lavoratori de La Stampa. L’irruzione violenta nella sede del quotidiano torinese è un atto di una gravità inaudita: vile, inaccettabile e da condannare senza se e senza ma". Lo ha detto Piero De Luca, deputato del Pd e capogruppo in commissione affari europei, a 4 di Sera su Rete4.

"Un gesto che nulla ha a che vedere con la causa del popolo palestinese, vittima di crimini gravissimi e tuttora colpito dalle azioni del governo Netanyahu. Atti come quello di ieri non solo non aiutano quella battaglia di giustizia, ma la danneggiano profondamente. Nessuna ambiguità, nessuna giustificazione, diretta o indiretta, può essere tollerata. Per questo prendiamo nettamente le distanze anche dalle dichiarazioni di Francesca Albanese: parole che non condividiamo, perché non è accettabile lasciar filtrare alcuna forma di legittimazione verso la violenza contro le redazioni e contro chi informa”.

“La libertà di stampa, ha aggiunto, e il lavoro dei cronisti vanno difesi ogni giorno, senza tentennamenti, da tutte le forze politiche. Al tempo stesso, è fondamentale distinguere con chiarezza tra le responsabilità penali individuali, che vanno perseguite con rigore e rapidità e l’esercizio pacifico del diritto di manifestare e scioperare, che milioni di persone praticano nel nostro Paese. Massima fermezza verso i violenti, dunque, ma altrettanta attenzione a evitare strumentalizzazioni pericolose da parte di esponenti del governo, che rischiano di restringere spazi essenziali di democrazia e dissenso pacifico”.

